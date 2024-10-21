استشهاد 6 أطفال وإصابة 8 أخرين في قصف إسرائيلي على بعلبك شرق لبنان

سجلت السلطات الصحية في لبنان، صباح اليوم الاثنين، استشهاد 6 أطفال وإصابة 8 أخرين بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع في منطقة بعلبك الواقعة شرق لبنان.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت مجزرة بحق عدد كبير من الأطفال والنساء في مناطق بلبنان أبرزها حي النبي إنعام، كما تم تدمير عدة مناطق في البنى التحتية ومنازل المواطنين.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت عدة مناطق في لبنان ردًا على صورايخ اطلقها حزب الله اللبناني مؤخرًا وتسببت في تسجيل عدد كبير من القتلى والمصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.



كما قصف جيش الاحتلال مقر جمعية "القرض الحسن" في لبنان، وهي جمعية تابعة لحزب الله اللبناني، ما تسبب في تدمير كامل للمبنى.



وسجلت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان 11 غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال اليومين الماضيين.

