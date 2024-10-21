محطة أخيرة.. النقض تنظر طعن طنطاوى وأبو الديار بقضية التوكيلات الشعبية

تنظر بعد قليل محكمة جنح النقض، الطعن المقدم من أحمد طنطاوى ومحمد أبوالديار على حكم حبسهم سنة مع الشغل فى القضية المعروفة اعلاميا بـ"تزوير التوكيلات الشعبية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية السابقة".



وسبق ان قضت محكمة مستأنف جنح المطرية، رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية تزوير التوكيلات الشعبية.



حبس أحمد الطنطاوي بسبب تزوير التوكيلات

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الشغل وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكانت قد كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا قضية التوكيلات الشعبية.