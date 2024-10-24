السوبر المصري.. الزمالك والأهلي في «كلاسيكو» الزعامة ورد الاعتبار

قمة مصرية جديدة بين الزمالك والأهلي بعد أقل من شهر من لقاء القطبين في نهائي السوبر الأفريقي، حيث يتجدد اللقاء بين المارد الأحمر والفارس الأبيض في نهائي السوبر المصري للأبطال في مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وستكون الجماهير المصرية والعربية على موعد جديد ومثير وقمة سوبر تاريخية بين الأهلي والزمالك، على لقب السوبر المصري للأبطال في كلاسيكو مكرر للمرة التاسعة في تاريخ البطولة.

وتأهل الزمالك إلى نهائي السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف، بينما صعد الأهلي للنهائي في حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وسيكون كلاسيكو الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري هو التاسع تاريخيا بين القطبين، وكلاهما يبحث عن إضافة لقب جديد إلى سجل بطولاته بالسوبر المحلي، في ظل الصراع التاريخي بين الأحمر والأبيض.

وسبق أن واجه الأهلي غريمه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 8 مرات من قبل، كانت الغلبة للمارد الأحمر الذي توج باللقب 6 مرات على حساب الأبيض، بينما اكتفي الزمالك بلقبين بركلات الترجيح على حساب المارد الأحمر.

وعلى الصعيد الفني يدخل فريق الزمالك مباراة قمة السوبر بمعنويات قوية وطموحات كبيرة متسلحا بالفوز على الأهلي في آخر مباراة قمة بالسوبر الأفريقي ومتوجا بلقب قاري على حساب الغريم التقليدي بالإضافة لإقصاء بيراميدز والتأهل للنهائي، رغم أنه لم يكن المرشح الأوفر حظا في نصف النهائي.

ويستعيد الفارس الأبيض في نهائي السوبر خدمات القائد الثاني عمر جابر بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز، حيث سيكون متاحا للمشاركة في لقاء اليوم أمام الأهلي، بينما تأكد استمرار غياب عماد نبيل دونجا لعدم الشفاء من الإصابة.

ويخطط البرتغالي جوميز المدير الفني للزمالك لإيقاف مفاتيح لعب الأهلي ومنع خطورة الفلسطيني وسام أبو علي، والذي يمثل صداعا في رأس الجهاز الفني ومدافعي الزمالك قبل قمة السوبر في ظل الأخطاء الدفاعية الكثيرة التي ظهرت على خط الدفاع الأبيض في المباريات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة قمة نهائي السوبر المصري بتشكيل مكون من محمد عواد وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومحمود بنتايج وعبدالله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة وأحمد سيد زيزو وكونراد ميشالاك وسيف الدين الجزيري.

في المقابل يمتلك المارد الأحمر عناصر مميزة، وخبرات كثيرة في صفوفه، أبرزها القائد والحارس التاريخي محمد الشناوي، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، وعمرو السولية، من أجل رد الاعتبار والثأر من الغريم التقليدي الذي حرمهم من التتويج بالسوبر الأفريقي.

وحاول “كولر” خلال الساعات الماضية إبعاد اللاعبين عن أزمة محمود كهربا لاعب الفريق للحفاظ على حالة التركيز قبل مباراة القمة التي تعتبر مصيرية للمارد الأحمر مع بداية الموسم الحالي بعدما خسر الفريق لقب السوبر الأفريقي ولا يريد تكرار نفس السيناريو الذي ستكون توابعه كارثية في القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وعمر كمال عبدالواحد ويحيي عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب السوبر المصري برصيد 14 مرة وهو حامل لقب البطولة في آخر 3 نسخ على حساب الزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت ويتطلع لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي منذ أيام أمام الفارس الأبيض، بينما يحاول الزمالك تأكيد التفوق مؤخرا، واستعادة لقب السوبر المصري الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ 5 أعوام وكان على حساب الأهلي أيضا بركلات الترجيح وعلى نفس الملعب “محمد بن زايد" في الإمارات.

ويمتلك الزمالك تفوقا كبيرا على الأهلي في ملعب “محمد بن زايد” حيث حقق الفارس الأبيض لقب السوبر المصري مرتين على حساب الأهلي بنفس الملعب وهو الأمر الذي تعتبره جماهير الزمالك “وش السعد” على الفريق أمام الغريم التقليدي من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

عدد المباريات: 8

فوز الأهلي: 6

فوز الزمالك: 2

أهداف الأهلي: 10 أهداف

أهداف الزمالك: 4 أهداف

سجل أبطال السوبر المصري

الأهلي: 14

الزمالك: 4

طلائع الجيش: 1

المقاولون العرب: 1

حرس الحدود: 1