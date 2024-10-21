اليوم.. البرلمان يستمع لبيان وزير التموين بشأن تطوير منظومة الدعم

يستمع مجلس النواب في جلسته البرلمانية بعد قليل، إلى بيان حكومي يلقيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ويوضح وزير التموين والذي يلقي بيانه الأول منذ تشكيل الحكومة أمام مجلس النواب، آليات تطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

ووفقًا لنص قانون اللائحة الداخلية للمجلس، يحيل المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان إلي اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.