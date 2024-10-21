سيطرة الأجواء الخريفية ونشاط للرياح على طقس الإسكندرية

تسيطر أجواء خريفية على كافة أنحاء محافظة الإسكندرية، مع وجود تجمع متوسط للسحب المنخفضة، واستمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، لتصل الدرجة الحرارة اليوم الاثنين 21 أكتوبر إلي 24 درجة، مع سرعة رياح تصل إلى 21 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 55%.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وجود نشاط للرياح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، مما يساعد في تلطيف الأجواء والتخفيف من ظاهرة الرطوبة.

كما أشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلي وجود هدوء نسبي في حالة البحر واستقرار الأمواج على بعض شواطئ القطاع الشرقي ورفع الرايات الخضراء بها، أما عن شواطئ القطاع الشرقي فيوجود ارتفاع في الأمواج مما أدى إلى رفع الرايات الصفراء على بعض الشواطئ بها.

وتحذر السياحة والمصايف من جميع زائري البحر من ضرورة الالتزام بالتعليمات واتباع الوان

الرايات المرفوعة و كذلك اتباع تعليمات رجال الإنقاذ المتواجدين في جميع الشواطئ بالإسكندرية.