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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة المعارض التركي الشهير فتح الله جولن في الولايات المتحدة الأمريكية

فتح الله جولن
فتح الله جولن
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قالت قناة إن تي في التركية، اليوم الاثنين، إن المعارض التركي البارز فتح الله جولن توفي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم هناك خوفًا من الملاحقة الأمنية في تركيا.
وتتهم السلطات التركية جولن بأنه يقف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016.
تجدر الإشارة إلى أن فتح الله جولن كان قد أسس حركة معارضة في تركيا، واتهمه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات دائمًا.
وكان جولن يقيم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ خروجه من تركيا عام 1999، بعد أن سحبت منه السلطات التركية جنسيته التركية.

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