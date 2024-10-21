"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بتشكيل لجنة محايدة لتحديد سعر الخبز السياحي

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، وزارة التموين، بتشكيل لجنة محايدة يمثل فيها جهاز حماية المستهلك واتحاد جمعيات حماية المستهلك وشعبة المخابز بالغرفة التجارية ، وذلك لحساب التكلفة الجديدة لرغيف العيش السياحى فى ظل تصريحات متضاربة من شعبة المخابز حول رفع سعر الرغيف تأثرا بزيادة سعر الوقود .

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن سعر الرغيف ارتفع حينما بلغ سعر طن الدقيق الفاخر استخراج ٧٢% إلى جاجز ال٣٥ ألف جنيه قبل عام ونصف العام تقريبا ، وقد انخفض سعر الدقيق إلى ما دون ١٤ ألف جنيه وظل سعر الرغيف فى أعلاه ولم يهبط بالنسبة التى انخفض بها الدقيق من 14 إلى 35 ألف جنيه، رغم انخفاض الدقيق وهو المكون الأساسي للرغيف.

وطالب “العسقلانى” وزارة التموين بالتدخل العاجل وفرض معيار محاسبى يضمن وصول العيش للمواطن بالكيلو وليس بنظام الارغفة والاتفاق على سقف ارباح لا يتجاوزه أثرياء أفران العيش السياحى على حساب البقية الباقية من الطبقة المتوسطة الذين لا يحصلون على العيش المدعم .