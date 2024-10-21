صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 29,664.88 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.37%، وصولًا إلى مستوى 3,128.43 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.26%، وصولًا إلى 6,267.03 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.37%، وصولًا إلى 7,554.16 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.41%، ليصل إلى مستوى 10,632.33 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.29%؛ ليصل إلى مستوى 0.29 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.23%، مسجلًا 12,928.65 نقطة.