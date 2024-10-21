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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. المغامر الرياضي الأمريكي صاحب فيديو صعود الكلب لقمة الهرم: "الآثار المصرية رائعة ومثيرة للاهتمام"

مارشال موشر مغامر
مارشال موشر مغامر رياضي أمريكي
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قال مارشال موشر مغامر رياضي أمريكي، ومصور فيديو لصعود ونزول كلب لقمة الهرم، إن كل الآثار المصرية رائعة للغاية ومثيرة للاهتمام، مؤكدا أنه يحب التاريخ وهو الذي يجذب انتباهه دوما.

وأضاف "مارشال" في حواره عبر زووم، لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه يشعر بالمتعة عند زيارة المواقع الأثرية وهو أمر مثير للاهتمام أن تتعلم أكثر عن حضارة مصر والآثار المصرية القديمة، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات كثيرة عن كيفية تشييد هذه الأهرامات، وهي من بين العصور الأكثر اهتماما في التاريخ.

وتابع أن ممارسة الطيران الشراعي حول هذه الآثار يعطي فرصة رائعة لرؤية هذه الآثار، مشيرا إلى أنه مهتم بالتعرف أكثر على تاريخ البشرية.

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