قرار من النيابة لعاطل قتل سائق توك توك في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل بتهمة قتل سائق توك توك بسبب الخلاف حول أجرة التوصيل 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود جثة شخص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.



بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة سائق توك توك يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

