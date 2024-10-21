إغلاق 5 محلات قطع غيار سيارات بسبب التعدى على الطريق بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على “فيس بوك” بقيام أصحاب المحلات التجارية "قطع غيار السيارات" بالبناء بحرم شارع صقر قريش بمدينة نصر وتم إغلاق 5 محلات مخالفة.

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بشأن قيام بعض أصحاب المحلات التجارية "قطع غيار السيارات" بالبناء بحرم الطريق بشارع (صقر قريش - مدينة نصر بالقاهرة) ووضع أجزاء سيارات أسفل العقارات المجاورة لهم.

اضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه عدة حملات استهدفت المنطقة محل الشكوى، حيث أسفرت جهودها عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع 5 محلات لقطع غيار السيارات لإدارتهم بدون ترخيص وإزالة أسباب الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والمخالفات، وجار استمرار الحملات الأمنية.

