مدير الكلية البحرية الأسبق: العالم غير أنظمته الصاروخية بعد نجاح مصر في إغراق المدمرة إيلات

قال لواء أركان حرب محفوظ طه مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقا، إن تاريخ عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات» في 21 أكتوبر عام 1967، وهذه المناسبة تعتبر ذكرى عالمية، إذ إنه حينها كانت أول مرة يسجل بها التاريخ العسكري البحري أول هجوم بالصواريخ المضادة لسفن الصد كان من لانش صواريخ مصري.

وأضاف "مرزوق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "كنا نعاني من هزيمة قاسية عقب النكسة بسبب حرب لم تخضها القوات المسلحة"، موضحًا أن تدمير المدمرة إيلات كان له صدى عالمي كبير، وكل البحريات حول العالم بدأت تدرس موضوع استخدام الصواريخ ضد سفن الصد، فضلا عن تغيير نظم الدفاع ضد الصواريخ.

وتابع، أن عملية تدمير «إيلات» كانت بمثابة إغراق للغطرسة الإسرائيلية، فكان حينها يدخل العدوان المياه الإقليمية ويخرج منها كيفما يشاء والتصرف بشكل مخالف للقانون الدولي باعتبار أنه لا يوجد من البحرية المصرية.