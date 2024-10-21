بالفيديو.. خبير التنمية الحضارية يوضح أهداف المؤتمر العالمي للصحة والسكان

كشف محمد أبو سمرة، خبير التنمية الحضرية، تفاصيل انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية اليوم الإثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، موضحًا أن انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة، يعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار «التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام»

وأضاف "مصطفى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن الهدف من إقامة المؤتمر، هو تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار؛ من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة.

وتابع، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الصحة والرفاة والعدالة؛ من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاهية من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن بناء مستقبل مرن ومستدام من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية.