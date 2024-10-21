انطلاق مهرجان "أكتوبر العزة والكرامة" بجامعة قناة السويس بمشاركة 400 طالب

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس مهرجانًا رياضيًا بعنوان "أكتوبر العزة والكرامة"، في إطار الاحتفالات بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وجاء المهرجان برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"، والطالب محمد شريف، رائد الأسرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية.

وخلال الفعاليات، أبدى الدكتور ناصر مندور اعتزازه بالروح الوطنية التي تعكسها الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، مشيراً إلى أن المهرجان يأتي ضمن الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم، ويعكس مدى ارتباط الأجيال الجديدة بتلك الملحمة الوطنية.

وأشاد بالجهود المبذولة في تنظيم المهرجان، الذي يعزز من قيم العمل الجماعي والمنافسة الرياضية الشريفة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم بالمشاركة الكبيرة من الطلاب، مؤكدًا أن مهرجان "أكتوبر العزة والكرامة" يُجسد تلاحم الجامعة مع الأحداث الوطنية التي تعد مصدر فخر لكل مصري، لافتًا إلى أن هذه الفعاليات تساهم في ترسيخ الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعزز من قيم الولاء والانتماء.

أما الدكتور محمد الباز، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"؛ فأوضح أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس حب الشباب المصري للوطن وحرصهم على المشاركة في إحياء الذكرى الوطنية، مؤكداً أن الفعاليات الرياضية ليست مجرد تنافس رياضي بل هي رسالة وفاء لدماء شهداء أكتوبر وتضحياتهم.

وشهد المهرجان تنافس 400 طالب وطالبة في عدة رياضات على ملاعب كلية طب الأسنان. وقد تضمنت المنافسات كرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة.

وفي كرة السلة طالبات، حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، بينما جاء المركز الثاني من نصيب كلية الطب البيطري، والمركز الثالث لكلية التجارة.

كما فازت كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول في كرة الطائرة طالبات،، وتلتها كلية الطب البشري في المركز الثاني، فيما حصلت كلية التجارة على المركز الثالث.

وفي كرة الطائرة طلبة، فازت كلية الهندسة بالمركز الأول، وجاءت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في المركز الثاني، وكلية الطب البيطري في المركز الثالث.

أما في تنس الطاولة طلبة، فقد حصلت كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول، تلتها كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وكلية الطب البشري في المركز الثالث.

وفي تنس الطاولة طالبات، حققت كلية التجارة المركز الأول، وتلتها كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثاني، بينما حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الثالث.

وبانتظار المباراة النهائية في كرة القدم الخماسية، حيث سيتنافس فريقا كلية الهندسة والتجارة على المركزين الأول والثاني، بينما سيتنافس فريقا كلية الحاسبات والمعلومات والزراعة على المركزين الثالث والرابع.

وختامًا، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية هذه الفعاليات التي تهدف إلى دمج النشاط الرياضي بالوعي الوطني، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس ستظل منارة تحتفل بالأحداث الوطنية التي تسهم في تكوين شخصية طلابها وتعزز من انتمائهم للوطن.