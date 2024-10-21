بالفيديو.. المغامر الأمريكي صاحب فيديو صعود الكلب لقمة الهرم: "كان مشهدا استثنائيا"

قال مارشال موشر المغامر الرياضي الأمريكي، ومصور فيديو صعود كلب لقمة الهرم، إن صعود الكلب على قمة الهرم كان مشهدا استثنائيا.

وأضاف "مارشال" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "كان رد الفعل مدهشا ومثيرا للاهتمام وكنا نطير بالمنطقة بعد الحصول على التصاريح المطلوبة وكان المشهد رائعا ورؤية الكلب على قمة الهرم كان مثيرا للاهتمام وأعتقد أنه مصدر إلهام للكثيرين وسلطت الضوء عليه لمشاركة اللقطة مع الآخرين.

وتابع: "أنه كان سعيدا للغاية من رؤية هذا المشهد ولم نكن متأكدين مما رأيناه في البداية وكنا نحاول أن نتحقق أكثر هل هذا الأمر متكررا أم نادرا وأظن أنه أمر استثنائي يستحق الاهتمام وأثار إعجاب الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم أتوقع أن ينتشر في كل دول العالم".