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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حادث تصادم أتوبيسين وسيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري ببولاق

أرشيفية
أرشيفية
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وقع صباح اليوم الاثنين، حادث تصادم أتوبيسين وسيارة ميكروباص أعلي الطريق الدائري بنزلة الشوربجي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع عادث تصام أعلي الطريق الدائري بنزلة الشوربجي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام أتوبيسين وسيارة ميكروباص مما تسبب في صعود السيارة الميكروباص أعلي الحاجز الخرساني وتبين أن قائدها قام بالقفز منها قبل ذلك، ولم يتنج الحادث عن إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القواقعة.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأناش ورجال المرور لرفع اثار الحادث وتيسير حركة المركبات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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