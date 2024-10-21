رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق عن تراجع حجم الاستيراد 20%: "مفيش قرارات رسمية"

كشف اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، حقيقة اعتزام الحكومة تخفيض "كوتا" استيراد السيارات بنحو 20% بدءًا من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريًا بدلاً من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة، قائلًا: "الخبر منتشر منذ يومين ولكن لا توجد أي قرارات رسمية حتى الآن بهذا الصدد".

وأوضح "مصطفى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه هذا الخبر كونه تم نشره في إحدى المؤسسات الاقتصادية الخارجية فأنه انتشر بسرعة كبيرة، موضحًا: "إحنا أصلا معندناش كوتا 10 آلاف سيارة عشان نخفضها لـ8 آلاف سيارة، يبقى إزاي هنخفض حجم الاستيراد من السيارات!».

وتابع، أن الفترة الحالية هناك توقف لعملية استيراد السيارات تمامًا لكافة المطالب سواء توكيلات أو هيئات حكومية أو غير ذلك، ولا يتم الاستيراد إلا بعملات حرة ناتجة عن عمليات تصديرية أو قروض من الشركات الأم وهي من توفر بعض السيارات القليلة في معارض السيارات.

وأردف، رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، أنه في حالة صدور أي قرارات من هذا النوع فإننا نرحب بأي فتح لباب استيراد السيارات بأي شكل، مؤكدًا أن توفير السيارات في السوق ومقابلة الطلب المتزايد على الشراء فأنه يوقف منحنى صعود الأسعار الذي وصل لأرقام غير منطقية وأخرجت الكثيرين من دائرة الشراء حتى ولو بواسطة التسهيلات البنكية.