موسكو: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 18 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.



وذكرت الوزارة ـ في بيان وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" ـ "أنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".



وأضاف البيان أنه تم اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي، 11 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و2 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي أوريول".



من جهة أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي قصف 10 بلدات تابعة للإقليم 229 مرة في آخر 24 ساعة.



وقال فيدوروف ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ " نفذت القوات الروسية سبع غارات جوية على بلدات لوبكوف وبياتيخاتكي ونوفوداريفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا، في حين هاجمت 97 طائرة بدون طيار، لوبكوف وهوليايبولي ومالينيفكا ونوفواندريفكا ونوفودانيليفكا وروبوتيني ومالا توكماشكا وليفادني".



وأضاف البيان أن الروس شنوا 11 هجومًا باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة على لوبكوف ونوفودانيليفكا وروبوتيني بينما ورد 17 بلاغًا عن أضرار وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية ولكن لحسن الحظ، لم يُصب أي مدنيين.

