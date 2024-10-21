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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عامل ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية في المنيرة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
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أنهى عامل حياته شنقاً لمروره بأزمة نفسية داخل منزله بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

أزمة نفسية تقود عامل لإنهاء حياته شنقاً بالمنيرة الغربية 

تلقي الرائد يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة عامل مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بإقدامه علي إنهاء حياته شنقاً لمروره بأزمة نفسية ولم يشتبهوا في وفاته جنائياً جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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