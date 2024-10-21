بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة والتي تنظم ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديده لبناء الانسان " تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأشار الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المبادرة تهدف إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع طلاب الجامعة الى اتباع نمط صحي وايضا للارتقاء بالرياضة

وبدأت أولى فعاليات المبادرة لطلاب كلية التجارة أمام مقر الكلية بالتعاون مع إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى الالعاب الترفيهية والترويحية والتمرينات وقوة الزراعين وشد الحبل وتنس الطاولة بمشاركة اكثر من 150 طالب وطالبة.

وشهد الفعاليات الدكتور صدام حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحمد موسى مدير عام النشاط الرياضى وعبدالناصر احمد محمد مدير رعاية الشباب بالكلية.

وفى إطار المبادرة بدأت فعاليات الدوري الداخلي لكليات الجامعة في خماسي كرة القدم طلبة تحت شعار بداية لبناء الانسان وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة.

ويذكر انه سوف يتم عمل يوم رياضي لكل كلية من كليات الجامعة بالصالة الرياضية المغطاة ولمدة نصف ساعة على الاقل بواقع مره كل اسبوعين ويتم تسجيل 50 طالب و50 طالبة على الاقل في الفعاليات الرياضية والتي تتضمن الالعاب الترويحية والالعاب التراثية والتمرينات الجماعية ورياضات المرونة وسوف يتم منح افضل ثلاث كليات جوائز مالية.