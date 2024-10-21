تعرف على مواعيد مباريات الدوري الممتاز للسيدات اليوم

تقام اليوم الاثنين، عدة مباريات في منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز للسيدات حيث سيتم إقامة ٨ مباريات.

وستشهد المنافسات مباريتين مهمتين وهما " الزمالك أمام المقاولون العرب - الأهلي أمام المعادي واليخت "، على أن تقام المباريات في تمام الساعه الرابعة عصرا وتذاع على شاشة قناة "اون تايم اسبورت ".

وجاءت مواعيد الدوري المصري للسيدات كالتالي :

المقاولون العرب ضد الزمالك (الساعه ٤ عصرا)

بيراميدز ضد إنبي (الساعة ٤ عصرا)

البنك الأهلي ضد الجونة (الساعة ٤ عصرا)

مسار ضد دلفي (الساعة ٤عصرا)

بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري (الساعه ٤عصرا)

الطيران ضد اتحاد بسيون (الساعه ٤ عصرا)

الأهلي ضد المعادي واليخت (الساعه ٤ عصرا )

زد ضد مودرن سبورت (الساعه ٤ عصرا)