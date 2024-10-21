تعرف على مواعيد مباريات الدوري الممتاز للسيدات اليوم

تقام اليوم الاثنين، عدة مباريات في منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز للسيدات حيث سيتم إقامة ٨ مباريات.
وستشهد المنافسات مباريتين مهمتين وهما " الزمالك أمام المقاولون العرب - الأهلي أمام المعادي واليخت "، على أن تقام المباريات في تمام الساعه الرابعة عصرا وتذاع على شاشة قناة "اون تايم اسبورت ".
وجاءت مواعيد الدوري المصري للسيدات كالتالي :
المقاولون العرب ضد الزمالك (الساعه ٤ عصرا)
بيراميدز ضد إنبي (الساعة ٤ عصرا)
البنك الأهلي ضد الجونة (الساعة ٤ عصرا)
مسار ضد دلفي (الساعة ٤عصرا)
بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري (الساعه ٤عصرا)
الطيران ضد اتحاد بسيون (الساعه ٤ عصرا)
الأهلي ضد المعادي واليخت (الساعه ٤ عصرا )
زد ضد مودرن سبورت (الساعه ٤ عصرا)