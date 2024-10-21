ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مباريات الدوري الممتاز للسيدات اليوم

الدوري المصري للسيدات
الدوري المصري للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقام اليوم الاثنين، عدة مباريات في منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز للسيدات حيث سيتم إقامة ٨ مباريات. 

وستشهد المنافسات مباريتين مهمتين وهما " الزمالك أمام المقاولون العرب - الأهلي أمام المعادي واليخت "، على أن تقام المباريات في تمام الساعه الرابعة عصرا وتذاع على شاشة قناة "اون تايم اسبورت ".

وجاءت  مواعيد الدوري المصري للسيدات كالتالي :

المقاولون العرب ضد الزمالك (الساعه ٤ عصرا)

بيراميدز ضد إنبي (الساعة ٤ عصرا)

البنك الأهلي ضد الجونة (الساعة ٤ عصرا)

مسار ضد دلفي (الساعة ٤عصرا)

بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري (الساعه ٤عصرا)

الطيران ضد اتحاد بسيون (الساعه ٤ عصرا)

الأهلي ضد المعادي واليخت (الساعه ٤ عصرا )

زد ضد مودرن سبورت (الساعه ٤ عصرا)

 

منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز للسيدات الدوري المصري الممتاز للسيدات مباريات