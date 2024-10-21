ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجلس كنائس الشرق الأوسط يطلق حملة إنسانيّة لمساعدة المتضرّرين والنازحين

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلق مجلس كنائس الشرق الأوسط  حملة إنسانيّة بهدف مساعدة المتضرّرين والنازحين في البلاد على تخطّي هذه المحنة واستعادة حياتهم المعتادة بكرامة، وجاء ذلك على أثر الأحداث الأمنيّة الّتي يتعرّض لها لبنان جرّاء الحرب الدائرة في أرجائه .

وأكد المجلس، انه يواصل مجلس كنائس الشرق الأوسط جهوده في فترة الطوارئ هذه من أجل تنفيذ عمله الإغاثي والميداني إستجابةً للظروف الإنسانيّة المتدهورة.  

وفي نفس السياق اصدر مجلس كنائس الشرق الأوسط تقريرًا دوريًّا ومحدّثًا بعنوان Rescue" Lebanon Update"، يضمّ تطوّرات عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط، إضافةً إلى مستجدّات الظروف العامة في لبنان مع نظرة تحليليّة معمّقة.

مجلس كنائس الشرق الاوسط حملة إنساني ة المتضر رين النازحين الحرب لبنان