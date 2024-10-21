مجلس كنائس الشرق الأوسط يطلق حملة إنسانيّة لمساعدة المتضرّرين والنازحين

أطلق مجلس كنائس الشرق الأوسط حملة إنسانيّة بهدف مساعدة المتضرّرين والنازحين في البلاد على تخطّي هذه المحنة واستعادة حياتهم المعتادة بكرامة، وجاء ذلك على أثر الأحداث الأمنيّة الّتي يتعرّض لها لبنان جرّاء الحرب الدائرة في أرجائه .

وأكد المجلس، انه يواصل مجلس كنائس الشرق الأوسط جهوده في فترة الطوارئ هذه من أجل تنفيذ عمله الإغاثي والميداني إستجابةً للظروف الإنسانيّة المتدهورة.

وفي نفس السياق اصدر مجلس كنائس الشرق الأوسط تقريرًا دوريًّا ومحدّثًا بعنوان Rescue" Lebanon Update"، يضمّ تطوّرات عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط، إضافةً إلى مستجدّات الظروف العامة في لبنان مع نظرة تحليليّة معمّقة.