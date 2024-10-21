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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي دمر المحافظة الشمالية في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل بالأمس قصف المناطق الشمالية بقطاع غزة، سواء عبر الآليات المتمركزة في أكثر من منطقة في المحافظة الشمالية، أو من خلال المقاتلات الحربية التي شنت سلسلة غارات تتركز معظمها في المنطقة الشمالية الغربية من المحافظة.

وأضاف «أبو كويك» في رسالة على الهواء، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في العملية البرية لمدة 17 يومًا، من خلال عدم السماح بتوريد أي من السلع الأساسية والاحتياجات الغذائية والدوائية للمحافظة الشمالية بقطاع غزة، مما يزيد من تعقيدات المشهد الإنساني.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يعزل المحافظة الشمالية عن مدينة غزة من خلال تدمير الكثير من المباني والمربعات السكنية عبر زرع براميل من المتفجرات خلال ساعات النهار، ثم يفجرها خلال ساعات الليل، مما يحدث أضرار مادية جسيمة بالبنية التحتية ويجعل المحافظة الشمالية منطقة غير صالحة للحياة خاصة بعد تدميره وحرقه المتواصل لمراكز الإيواء.

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