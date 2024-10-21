بسبب لهو الأطفال.. مصرع عامل على يد جاره في الوراق

لقي أحد الأشخاص مصرعه طعناً بسلاح أبيض علي يد خراط في مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

خراط يطعن جاره بسبب لهو الأطفال في الوراق

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل خمسيني وخراط بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تعدي فيها الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.