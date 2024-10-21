اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمي بالقاهرة 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الأنحاء .

كما يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلا انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمي والصغري 22 درجة .