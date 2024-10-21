تداول 14 ألف طن و868 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و 85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 346 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 522 شاحنة و 15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين بوسيددون اكسبريس ودليلة ، كما تم تداول 3300 طن بضائع و 355 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1360 راكب بموانيها.

