أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و 85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 346 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 522 شاحنة و 15 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين بوسيددون اكسبريس ودليلة ، كما تم تداول 3300 طن بضائع و 355 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1360 راكب بموانيها.
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تداول 14 ألف طن و868 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و 85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 346 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 522 شاحنة و 15 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و 85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 346 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 522 شاحنة و 15 سيارة.