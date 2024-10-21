بالفيديو.. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الفترة الحالية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تعتبر فترة تقلبات جوية حادة وسريعة، ويكون فيها تغير كبير في الحالة الجوية على مدار الأيام المتتالية أو على مدار نفس اليوم.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الأجواء في الفترة الحالية تكون ما بين حارة ومائلة للحرارة خلال ساعات النهار، أما خلال ساعات الليل المتأخر تكون مائلة للبرودة.

وتابع، أن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، خلال الأيام الحالية وهو ما تحذر منه الأرصاد الجوية بسبب وجود كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد تقلبات حادة وسريعة على أنحاء الجمهورية، لذا يجب على المواطنين توخي الحذر خلال الأيام الحالية.