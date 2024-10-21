ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ،بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40224 طن تشمل: 10083 طن يوريا و 2368 طن بودرة جبس و 4718 طن كلينكر و 3110 طن أسمنت و 4918 طن ألواح جبس و 1500 طن ملح و 13527 طن بضائع عامة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32658 طن تشمل : 7827 طن حديد و 2500 طن سكر و 400 طن فول و 3600 طن زيت طعام و 7002 طن ابلاكاش و 9861 طن قمح و 897 طن خشب زان و 2236 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 571 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1034 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 533 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4422 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129264 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150646 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3704 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5208 حركة .

ومن جانبه اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .