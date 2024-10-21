"كانوا رايحين المدرسة".. مصرع طفلين شقيقين دهسهما قطار بالعياط

لقي طفلان شقيقان مصرعيهما دهساً أسفل عجلات القطار أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد والذهاب إلى المدرسة بقرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

مصرع طفلين شقيقين دهسهما قطار بالعياط

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بطفلين بقرية البليدة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام قطار بطفلين شقيقين في المرحلة الابتدائية أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد والذهاب إلي المدرسة، جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.