محافظ أسوان يكلف بمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف الأقاليم

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء محمد عبدالجليل السكرتير العام المساعد بالمتابعة الميدانية داخل مواقف الأقاليم بمركزى كوم أمبو ودراو للإطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة التي تم إقرارها ، والتأكيد على تعليمات محافظ أسوان بشأن إلتزام سائقى سيارات السيرفيس بتطبيقها دون أى مغالاة ، فضلاً عن إلصاق التعريفة على زجاج السيارات ، وأيضاً البانرات التوضيحية داخل المواقف ، كما تم الإطمئنان على خطوط السير ، وكذا الإستماع للمطالب الجماهيرية ، والتى من أبرزها تمهيد الطريق المؤدى لموقف ( كوم أمبو ، وإقليت ، والرغامة البلد ، وأبو قير ) ، وصولاً إلى كوبرى كلابشة بطول ١٧كيلو من خلال رمى تربة زلطية كحل مبدئى للطريق لحين الإنتهاء من المشروعات الجارية .

مشروع موقف رؤوف

وتفقد السكرتير المساعد مشروع موقف رؤوف والذى تم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياه كريمة ، والذى يساهم فى حل مشكلة التكدس داخل مدينة كوم أمبو ، والمقام على مساحة 16,800م2 ويستوعب 232 سيارة ميكروباص وذلك بجانب منطقة للخدمات تشمل 19 محل تجارى وكافتيريا ومسجد و 4 دورات مياه عمومية، ومكتب إدارى.

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