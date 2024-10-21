أكسيوس الأمريكي: إسرائيل أبلغت البيت الأبيض شروطها لإنهاء الحرب في لبنان

كشف موقع (أكسيوس) الأمريكي اليوم /الاثنين/ أن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة وثيقة الأسبوع الماضي تتضمن شروطها لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان والسماح للمدنيين النازحين من جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم.

وأبلغ مسؤولان أمريكيان ومسؤولان إسرائيليان موقع (أكسيوس) أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعطى الوثيقة للبيت الأبيض قبل زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عاموس هوكشتاين، إلى بيروت اليوم الاثنين لمناقشة حل دبلوماسي للصراع.

وأوضحوا أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وهو من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أرسل الوثيقة إلى هوكشتاين يوم الخميس الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون" إن الوثيقة جاءت بعد مناقشات أجراها ديرمر مع وزارة الدفاع الإسرائيلية حول الشروط التي تطالب إسرائيل بأن تكون جزءًا من أي حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع حزب الله".

وقال مسؤول إسرائيلي "إن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للقوات الإسرائيلية بالمشاركة في "التنفيذ النشط" للتأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في المناطق الجنوبية اللبنانية القريبة من الحدود".

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تطالب أيضًا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هذه المطالب تتناقض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينص على أن القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تفرضان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي إنه من غير المرجح إلى حد كبير أن توافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط، والتي من شأنها أن تقوض سيادة لبنان بشكل كبير.

ورفض البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على هذا الأمر.

