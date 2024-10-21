جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون لتقديم الدعم المالي للطلبة الفلسطينيين

وقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية لتقديم الدعم المالي للطلبة الفلسطينيين المسجلين بالجامعة.

وقع البروتوكول الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بحضور كل من الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد بنداري، وكيل كلية هندسة حلوان لشوون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

يهدف البروتوكول إلى تغطية المصروفات الدراسية المتأخرة والمستحقة للعام الأكاديمي 2024 /2025 لـ40 طالبًا فلسطينيًا لاجئًا، وستقدم المؤسسة منحة بقيمة 263,350 دولارًا لتحقيق هذا الهدف.

وصرح الدكتور السيد قنديل قائلاً: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير فرص التعليم العالي للجميع،

وبموجب الاتفاقية، ستقوم المؤسسة بتحويل إجمالي مبلغ التمويل للجامعة، بينما تتولى جامعة حلوان مسؤولية توجيه الدعم المالي للطلبة المستهدفين وفقًا لتخصصاتهم.