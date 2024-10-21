مبادرة لتوظيف ذوي الهمم في دمياط الجديدة ضمن مبادرة بداية

نظم مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة ندوة "مبادرة تأهيل وتوظيف ذوى الهمم"، بمؤسسة الابن الخاص بدمياط الجديدة فى إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث

عقدت بمقر مؤسسة الإبن الخاص للتدريب والتأهيل والتنمية ندوة تحت عنوان"مبادرة تأهيل وتوظيف ذوى الهمم " بمؤسسة الإبن الخاص بدمياط الجديدة، بحضور الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، وأعضاء مجلس الأمناء،والأستاذة إنتصار عثمان مدير إدارة التضامن الإجتماعى بدمياط الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن الهدف من عقد تلك الفاعلية هو تمكين الاشخاص ذوي الهمم وأسرهم من المشاركة بفاعلية في المجتمع، والدعوة من أجل الحصول على حقوقهم، و تعزيز دمجهم في المجتمع والعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ودمجهم مع المجتمع.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أنه وفي ضوء الإلتزام المتزايد بتعزيز الشمول والتنوع في أماكن العمل، تتزايد فرصة توظيف الأشخاص ذوي الهمم، حيث أنهم مصدر كبير وغير مستغل للمواهب، مع وصول محدود إلى فرص العمل المناسبةالآن، بعد أن أصبحت الشركات أكثر إلتزاما من أي وقت مضى بثقافة التنوع والشمول ،ولديها حالة عمل قوية للقيام بذلك، يحتاج القادة إلى النظر إلى أبعد من الحلول الواضحة لمعرفة ما يهم حقًا للموظفين والمواهب المحتملة.

اعلن الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، عن استمرار فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، استمرت فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " وتفعيلاً لمبادرة لنحب القراءة تم إقامة مسابقة للقراءة لفئات مستهدفة لم تكن القراءة في أولوياتهاوتم عمل مسابقة لعدد ٩ رواد باختيار أكثر الكتب اهتماما وقراءتها وتلخيصها بإيجاز.

ونجحت الفكرة في تحقيق أهدافها وفاز في المسابقة ٤ رواد بعضويات مجانية لتشجيعهم على استعارة الكتب بشكل دائم ،كما تم تكريم الرواد الاكثر استعارة خلال الفترة الأخيرة ، وفي سياق متصل ، قدمت مكتبة مصر العامة بدمياط الجديدة عدد من الأنشطة منها ورشة حكاية في التنمية البشرية بالاضافة للعديد من الانشطة منها عرض عن نصر أكتوبر و رسم و تلوين و و إطلاع .