ميقاتي: أهم أولوياتنا وقف إطلاق النار في لبنان ونتمسك بتنفيذ قرار 1701

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن أهم أولوياته التوصل إلى وقف إطلاق النار في بلاده، مشددا على تمسكه بتنفيذ قرار 1701 كاملا في إطار سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.



وقال ميقاتي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الاثنين/ ـ إن حزب الله موجود في حكومتي ووافق على تنفيذ قرار 1701، ولكن الالتزام ليس من جانبنا فقط ولا ننسى الخروقات الإسرائيلية سواء بري أو بحري أو جوي وجميعها مسجلة لدى قوات اليونيفيل.

وشدد ميقاتي على أنه لا حل إلا بالشكل الدبلوماسي على الطاولة سواء ما يخص لبنان أو المنطقة، مؤكدا أن لبنان متمسك بالحل الدبلوماسي لوقف هذا القتل والدمار والعنف.

وأضاف ميقاتي قائلا "على الصعيد اللبناني لا يوجد حل إلا الحل الدبلوماسي، وما يخص المنطقة فلا يوجد حل إلا بإعطاء الفلسطيني حقوقه، وإلا سوف تستمر هذه الازمة وستتكرر لحين إيجاد حل دائم".

وكشف ميقاتي عن عدم وجود تواصل مباشر مع قادة حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي، مؤكدا أنه يعمل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل إلى حل لوقف الحرب مع إسرائيل وتطبيق القرار الأممي 1701.