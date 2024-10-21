الأهلي يقرر عرض كهربا للبيع

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالاتفاق مع محمد رمضان المدير الرياضي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عرض محمود كهربا لاعب الفريق للبيع وتجميده نهائيا خلال الفترة المقبلة على خلفية الأزمة التي قام بها خلال تواجد بعثة الفريق في الإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

غرامة مليون جنيه على كهربا

وأعلن النادي الأهلي منذ قليل، عودة محمود كهربا إلى القاهرة وتغريمه مليون جنيه على خلفية ما بدر منه تجاه الجهاز الفني وزملائه بعد مباراة الأهلي وسيرميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

جلسة الخطيب ومحمد رمضان

وعقد محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي مساء أمس بمقر إقامة البعثة، وتم الاستقرار على ترحيل كهربا إلى القاهرة فورا، والاستقرار على عرض كهربا للبيع قبل غلق باب القيد الصيفي بعدما أصبح خارج حسابات الجهاز الفني نهائي وتسببه في أزمات متلاحقة.

عرض كهربا للبيع

قرر النادي الأهلي عرض كهربا للبيع ورحيل اللاعب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة بعدما

ظهر اللاعب بشكل غاضب رفض كهربا رد التحية للمدير الرياضي والمدير الفني في الفندق عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا والحديث بشكل غير لائق وغير مسبوق عن الفريق والنادي والجهاز الفني.

ورفض محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وساطة محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق وعدد من اللاعبين للعفو عن محمود كهربا واحتواء الأزمة ولكن “رمضان” تمسك بترحيل اللاعب من الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

يلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الخميس بتوقيت مصر.

نهائي الأهلي والزمالك

وسيكون الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي كأس السوبر المصري للمرة التاسعة تاريخيًا منذ انطلاق البطولة عام 2001 .

وسبق أن واجه المارد الأحمر غريمه الفارس الأبيض في نهائي كأس السوبر المصري 8 مرات من قبل حيث توج الأهلي باللقب 6 مرات مقابل مرتين للزمالك.