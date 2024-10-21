لافروف ينتقد دعوة الرئيس بايدن لإجراء محادثات بشأن ضبط الأسلحة النووية دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء محادثات بشأن ضبط الأسلحة النووية دون شروط مسبقة ليست سوى "خداع" على حد وصفه.

وقال لافروف ـ في مقابلة مع موقع صحيفة /أرجومنتي إي فاكتي/: ـ "إن الدعوة لمناقشة الاستقرار الاستراتيجي وضبط الأسلحة النووية دون شروط مسبقة غير صادقة، ماذا يعني "دون شروط مسبقة"؟ إنه يعني أن الأمريكيين يحتفظون بالحق في تصنيفنا كخصم في وثائقهم العقائدية والإعلان رسميا عن هدفهم المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة".

وأكد لافروف أنه يجب أن تقوم مفاوضات ضبط الأسلحة على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل بضرورة تجنب الحرب، من الضروري التحدث عن ذلك مع مراعاة جميع العوامل، بدلا من الترويج بذكاء لشعار جذاب يخفي الرغبة في تحقيق منفعة أحادية الجانب.

وكان بايدن قد قال في وقت سابق إنه يتعين على روسيا قبول هذه الشروط والاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خفض الأسلحة، دون المطالبة برفض السياسة الأمريكية الحالية.

وقال بايدن إنه مستعد للتفاوض مع روسيا والصين وكوريا الشمالية بشأن الحد من الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف إنه في حين لن يكون الصراع في أوكرانيا مدرجا على جدول أعمال قمة البريكس المقبلة، يمكن للمشاركين أن يشعروا بحرية في مناقشة هذه القضية.

وأضاف بيسكوف" هذا ليس على جدول أعمال القمة، لكن يمكن لكل مشارك مناقشة الموضوع كما يراه مناسبا"، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

يشار إلى أن قمة البريكس ستعقد في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد صرح في وقت سابق أن روسيا، بصفتها رئيسة البريكس في عام 2024، ستسهم في تطوير التعاون في مجالات رئيسية مثل السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة، وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الأولويات تعزيز التعاون في التكنولوجيا والعلوم والرعاية الصحية وحماية البيئة والثقافة والرياضة والتبادلات الشبابية والمجتمع المدني.

