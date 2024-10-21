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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النادي المصري الرياضي يهنئ القوات البحرية بعيدها الـ 57

شعار النادي المصري
شعار النادي المصري
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هنأ النادي المصري البورسعيدي، أبطال القوات البحرية المصرية في عيدهم الـ 57 والذي يوافق ذكرى قيام أبطال القوات البحرية بإغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" قبالة شواطئ بورسعيد في مثل هذا اليوم من عام 1967.

وتحتفل القوات البحرية بعيدها السابع والخمسين الذي يوافق ذكراه يوم 21 أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة "إيلات"، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية.

وقال قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية - إن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقق في 6 أكتوبر عام 1973.

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IMG_0818
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