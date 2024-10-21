لأوائل الأقسام العلمية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم رحلة علمية لمتحف القوات الجوية

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، رحلة علمية لأوائل الأقسام العلمية إلى متحف القوات الجوية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان وبحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة نهلة عبد المحسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور جلال سلام رئيس قسم الطباعة والنشر والتغليف.

استقبل الوفد اللواء مجدي دويدار، مدير متحف القوات الجوية، الذي قدم للحضور نبذة عن روح أكتوبر، مسلطاً الضوء على الدور الحاسم للعلم والإرادة والإيمان في تحقيق النصر التاريخي.

وأكدت الدكتورة ميسون قطب، أهمية غرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بالتضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن لاسترداد الأرض والكرامة وأشارت إلى أهمية إبراز دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، مشددة على أهمية تكاتف أبناء الوطن في مواجهة التحديات.

ويأتي ذلك في اطار حث الطلاب وتحفيزهم على مواصلة التميز، مع ربط إنجازاتهم الأكاديمية بتاريخ وطنهم المجيد وتعد هذه الرحلة فرصة قيمة للطلاب للاطلاع عن قرب على تاريخ القوات الجوية المصرية ودورها البطولي في حرب أكتوبر، مما يعزز فهمهم وتقديرهم لتضحيات الأجيال السابقة تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها جامعة حلوان لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الوعي التاريخي لدى طلابها.