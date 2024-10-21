أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024

سجلت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعات جديدة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، بعد القفزات التاريخية التى سجلها السعر العالمي خلال الفترة الأخيرة، والتى بها وصل لمستوى تاريخي.

وحسب الأسعار المعلنة من شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر الذهب عيار 21 عند مستوي نحو 3710 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4240 جنيها، بارتفاع وصل لـ 22 جنيها، حيث سجل سعر الجرام بنهاية تعاملات أمس الأحد قرابة الـ 4228 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3710 جنيها، بزيادة 10 جنيهات عن متوسط تعاملات أمس الأحد والتى وصل سعر الجرام إلى 3700 جنيه

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 3180 جنيها، فى الوقت الذي سجل فيه بختام تعاملات أمس 3171 جنيها، بزيادة 9 جنيهات عن بداية تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 قرابة الـ 2480 جنيها، بزيادة 7 جنيهات عن تعاملات أمس والتي سجل فيها 2473 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما جاء الجنيه الذهب ليسجل حوالي 29 ألفا و680 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2723 دولارا.

أسعار الذهب العالمي تشهد تغيرات بين الصعود والهبوط وفقًا لتوقعات الأسواق المالية فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، بعد إرتفاع الإقبال على معدلات الاستثمار في الذهب يتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء بالزيادة أو بالنقصان.

وعند ختام الأسبوع الماضي، حلقت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر إلى سعر عند 2721 دولار للأوقية ليصل المعدن الأصفر ثامن مستوى قياسي منذ بداية سبتمبر.