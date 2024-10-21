اليوم .. "المصري" يواجه الاتفاق المراكشي في ثالث مباراة ودية له

يخوض اليوم الاثنين، النادي المصري، مباراة ودية مع نادي الاتفاق المراكشي "أحد أندية القسم الوطني بالمغرب" في ثالث مبارياته الودية بمعسكر المغرب.

وسيتم إقامة المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الرباط ، والخامسة بتوقيت القاهرة .

وأتم محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي هذا الاتفاق مع النادي بهدف تحسين اداء اللاعبين .

جدير بالذكر، أنه سبق للفريق خوض مباراتين، الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.