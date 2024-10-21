السوبر المصري.. عمر كمال يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من المشاركة في النهائي

يخضع عمر كمال عبدالواحد لاعب الأهلي لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ملعب “محمد بن زايد” في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتعرض عمر كمال عبدالواحد للإصابة في مباراة الأهلي وسيراميكا بنصف النهائي أمس، ولم يتمكن من استكمال اللقاء ليخرج ويدخل بدلا منه أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 69.

مصير عمر كمال عبدالواحد

وكشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي أن عمر كمال عبدالواحد تعرض لإصابة عضلية في مباراة الأهلي وسيراميكا وسيتم عمل فحوصات طبية وسيخضع لعلاج تأهيلي للحاق بمباراة الزمالك في النهائي.

نهائي الأهلي والزمالك

وسيكون الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي كأس السوبر المصري للمرة التاسعة تاريخيًا.

وسبق أن واجه الأحمر غريمه الأبيض في نهائي كأس السوبر المصري 8 مرات من قبل حيث توج الأهلي باللقب 6 مرات مقابل مرتين للزمالك.