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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"طب أسنان" جنوب الوادي تشارك بمؤتمر الجمعية السعودية لجراحة اللثة

بمؤتمر الجمعية السعودية
بمؤتمر الجمعية السعودية
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شاركت كلية طب الفم والأسنان بجنوب الوادي بمؤتمر الجمعية السعودية لجراحة اللثة و زراعة الأسنان وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي  والمنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد الجمعية السعودية من اقوي الجمعيات المتخصصة في هذا المجال عالميا.

وقام الدكتور عمر سليمان الاستاذ المساعد بكلية طب الفم والأسنان جنوب الوادي ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بإلقاء محاضرة بعنوان”Current evidence for regenerative approaches for per-implantitis”

كما قام الدكتور عمر سليمان بعمل كورس مكثف علي مدار خمس ساعات عن “Management of per-implantitis”. 

بجنوب الوادي مؤتمر الجمعية السعودية جراحة اللثة و زراعة الأسنان