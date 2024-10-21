ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان بجامعة جنوب الوادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، أولى الندوات التوعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي بكلية التربية النوعية.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة فاطمة معاوية منسق الندوة والدكتورة عطيات الشاورى الاستاذ بالكلية حاضر فيها الاستاذ محمود ياسين من صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

واشادت الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون المثمر بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة الادمان والتعاطي في توعية طلاب الجامعة بمخاطر الادمان والتعاطي وحثت الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الندوات والقيام بواجبهم في نقل هذه المعلومات للمجتمع الخارجي.

كما رحبت بضيوف الندوة وحثت الطلاب على الاستفادة منها هذه الندوة التي تعد بداية سلسلة محاضرات توعوية لطلاب الكلية.

واشار محمد الكامل مدير ادارة المشروعات البيئة بالجامعة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسله من الندوات التوعوية والتي بدأت بكلية التربية النوعية ثم في باقى كليات الجامعة.

وتحدث الاستاذ محمود ياسين من صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي عن انواع المخدرات ودور الشباب في مناهضة مشكلة المخدرات والحد من انتشارها وايضا التعريف بمركز عزيمة والخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن 16023.

شهد فعاليات الندوة حشد طلاب كبير من مختلف الفرق بكليه التربية نوعية.