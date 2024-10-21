تأهل 3 فرق من جامعة جنوب الوادى لنهائي مسابقة Genz التليفزيوني

قدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للفرق الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة Gen-Z وللتصوير في برنامج Gen-Z التليفزيوني 2024 وهم فريق flourish و فريق Nawarah وفريق Khidma.

وذلك بعد حضور المعسكر المؤهل للتصفيات النهائية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على دعم الجامعة الدائم للمتأهلين و يتمنى لهم التوفيق في المسابقة.

واشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بأن المركز تابع بشكل متواصل الفرق من بداية التصعيد حتى الصعود لنهائي المسابقة وقدم الدعم الفني لهم.

وأعلن الدكتور هاني أحمد عطاالله، مدير مركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بجامعة جنوب الوادى ومنسق صندوق رعاية المبتكرين، عن تأهل الفرق الثلاثة من الجامعة ضمن ٥٥ فريقًا من 39 جامعة على مستوى الجمهورية للتصوير في برنامج GEN-Z والذى يأتي برعاية ودعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية للمشروعات الناشئة الطلابية بالجامعات المصرية.