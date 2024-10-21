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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد تشغيل بوابة 3

جولة تفقدية
جولة تفقدية
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تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تشغيل بوابة 3 بمقر الجامعة وهي بوابة المزرعة في المنطقة بين مبنى الإذاعة و التليفزيون ومصنع الغزل بقنا في إطار مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة . 

جاء ذلك بحضور  طلبة أمين الجامعة المساعد ، عبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد والمهندس محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية ولفيف من القيادات الادارية.

وذلك في اطار حرص ادارة الجامعة على تسهيل وصول الطلاب لمقر الجامعة واختصار المسافة على الطلاب المقيمين في المناطق المحيطة اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية

ووجه رئيس الجامعة بتوفير الخدمات الامنية و الاضاءة للبوابة 3 وتمهيد الطريق بمعرفة الادارة الهندسية بالجامعة لتبدأ في استقبال الطلاب اعتبارا من اليوم الاحد 20 اكتوبر.

واشار رئيس الجامعة الى انه سيتم تشغيل البوابة خلال ايام الدراسة ما عدا يومي الجمعة والسبت خلال الفترة من السابعة صباحا حتى الثامنة و النصف مساءا وهي مخصصة للأفراد فقط ولا يسمح بدخول او خروج المركبات.

جامعة جنوب الوادي بوابة المزرعة مبنى الاذاعة و التلفزيون