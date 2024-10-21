كوريا الجنوبية تتابع عن كثب نشر جارتها الشمالية المزعوم لوحدات خاصة في روسيا

ذكر الجيش الكوري الجنوبي اليوم /الإثنين/ أنه يتابع عن كثب نشر كوريا الشمالية المزعوم لوحدات خاصة في روسيا لدعم الحرب ضد أوكرانيا.



ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع في سول جيون ها كيو قوله إن الجيش يراقب التطورات المتعلقة بنشر الجيش الكوري الشمالي لقوات في روسيا لدراسة الخطوات والتدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها، وأضاف أن الوزارة تراجع الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع إعلان وكالة الاستخبارات الوطنية يوم الجمعة الماضي بشأن الانتشار الكوري الشمالي في روسيا.

وأدان المتحدث العسكري بشدة قرار كوريا الشمالية، ودعا إلى التراجع عنه بشكل فوري، مشددا على أن الجيش سيتخذ الخطوات اللازمة لحماية سلامة الشعب الكوري الجنوبي.