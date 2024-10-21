الأهلي يعلن ترحيل محمود كهربا للقاهرة وتغريمه مليون جنيه

أعلن النادي الأهلي عودة اللاعب محمود كهربا مهاجم الفريق إلى القاهرة، وخصم مليون جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه عقب مباراة أمس بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة السوبر المصري لمواجهة الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وكشفت مصادر داخل فريق الأهلي، أن محمود كهربا ظهرت عليه علامات الاستياء والغضب بعد نهاية اللقاء، ولم يحتفل مع باقي لاعبي الفريق بالفوز، والوصول إلى المباراة النهائية، لعدم المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأضاف المصدر، أن كهربا دخل في أزمة وحدث مشادة مع الجهاز الفني داخل غرفة الملابس بعد المباراة، حيث رفض اللاعب الحديث مع اللاعبين، أو الجهاز الفني، وطالب الجميع بالصمت التام وعدم التحدث معه نهائيًا.