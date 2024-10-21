وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة الأوضاع في لبنان مع قيادات الدولة اللبنانية لتقديم كافة أوجه الدعم، جرى اتصال هاتفي مساء أمس ٢٠ أكتوبر بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث أعرب السيد برى عن التقدير البالغ للسيد رئيس الجمهورية على الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر للبنان في هذا الظرف الحرج الذي تمر به.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول التطورات المتلاحقة في لبنان، والجهود المصرية المكثفة لاحتواء الموقف بالمنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي على الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وأدان انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، رافضًا بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

واستعرض المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتهدئة، محذرًا من وتيرة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

كما استنكر قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف الجيش والمنشآت اللبنانية، وكذلك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأوضح السيد وزير الخارجية أهمية تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره.

وشدد على أهمية تكاتف كافة الأطراف المعنية لانتخاب رئيس توافقي للبنان في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، بحيث يتم انتخاب الرئيس بملكية لبنانية، دون وصاية، أو إملاءات من أطراف خارجية.

كما أكد السيد وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية لتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، منوها إلى شحنة المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الأخيرة التي بلغت ٢٢ طنا إلى بيروت يوم ١٦ أكتوبر للتخفيف عن الشعب اللبناني والنازحين.