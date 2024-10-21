اليوم.. نظر استئناف قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه

تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، على الحكم الصادر ضده بالإعدام.

وكانت قضت الدائرة 13 بمحكمة زينهم، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل.

وتضمن منطوق الحكم بالإعدام شنقًا للمتهم الأول ومعاقبة المتهم الثاني والرابع بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المؤبد وبراءة المتهم الخامس وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية بالدعوى.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بينهم 3 سيدات واعترفوا بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى. وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18 /2 /2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم بولاق – فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.