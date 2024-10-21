إصابات ودمار واسع جراء غارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة

تعرض قطاع غزة، مساء الأحد، لسلسلة من الهجمات الجوية والبرية والغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، وتدمير واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة منازل في مخيم جباليا، وسط أنباء عن إصابات إضافية بين المواطنين الفلسطينيين. وفي إطار التصعيد المستمر، جددت قوات الاحتلال عمليات تدمير المنازل في المناطق الغربية لمخيم جباليا، وكذلك في منطقتي الصفطاوي والتوام شمال القطاع.

وبحسب شهود عيان، نسفت قوات الاحتلال عدة بنايات سكنية في منطقة الصفطاوي، مما أدى إلى تشريد العديد من العائلات. وفي تطور آخر، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفة مناطق مأهولة بالسكان، بينما شهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفا مدفعيا عنيفا، مما اسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين والأهالي في هذه المناطق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانها المكثف على قطاع غزة، باستخدام كافة الوسائل الجوية والبحرية والبرية، ما أسفر عن سقوط 42603 شهداء، و99795 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.